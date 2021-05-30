/633074/بعد-موافقة-الشيوخ--توصية-بالحزم-مع-المعتدين-علي-الأراضي-الزراعية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى الجديد 2021\2022، وذلك بشكل نهائى، وكان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، ولجنة شئون الصحة والسكان، تضمن عدد من التوصيات بشأن قطاع الزراعة والري ،من خلال التوسع فى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي ،وتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى زراعة الحاصلات الزراعية الأساسية، فضلا عن التوسع فى نظام الزراعات التعاقدية والزراعات العضوية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

توصيات اللجنة فى قطاع الزراعة والري

كما أوصت اللجنة باستمرار الجهود المبذولة لمنع التعدي على الاراضي الزراعية وتطبيق أقصي العقوبة على المتعدين ،حفاظا على مقدرات الدولة من الاراضي الزراعية الخصبة ولضمان الحفاظ على الأراضي وتنميتها .

كما أكدت اللجنة على العمل على استزراع المزيد من مساحات الأراضي، اعتمادا على المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالج، من خلال إنشاء محطات المعالجة العملاقة، وذلك فى إطار خطة الدولة فى توفير حد أدني من الأمن المائي وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق خطة الدولة فى تنمية القطاع الزراعي .

وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية الاستراتيجية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، وطرح منتجات عالية الجودة بما يحقق السلامة الصحية .

اقرا ايضا:بالأرقام.. وزير الاتصالات يكشف إنجازات القطاع ومستهدفات المرحلة المقبلة وشددت اللجنة بأهمية العمل على زيادة الانتاج المحلي من الحاصلات الزراعة الاساسية التي تعاني من قصور للوفاء بالاحتياجات الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية.