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/633075/طلب-إحاطة-فى-البرلمان-لوزير-الخارجية-بشأن-تأخر-تسليم-جوازات-السفر-للمصريين-بالكويت
تقدم النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الخارجية سامح شكري، بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدولة الكويت.
وتضمن الطلب ورود العديد من الشكاوي من جانب مواطنين بجمهورية مصر العربية ومقيمن بدولة الكويت بخصوص تأخر إصدار القنصلية المصرية في الكويت بإصدار جوازات السفر، وحتي الآن لم يتم تسليم حوازات السفر إلا التى قدم عليها المواطنين في منتصف شهر ديسمبر 2020 مما يعنر مرور أكثر من خمسة أشهر، وأيضا بالنسبة للمواليد الجدد فدولة الكويت تعطي مهلة شهرين لإصدار الإقامة علي الجواز وإلا يدخل ولي الأمر في مخالفات وقضايا.
النائب عمرو هندي والكويت
ولفت وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي أنه بالمتابعة للمصريين المقيمين فى دولة الكويت وجد استياء كبير فلا يوجد حجة للتأخر فيمكن أن تأتي الجوازات عن طريق ترانزيت دولة الإمارات بالحقيبة الدبلوماسية ولا يوجد ميزانية لدي القنصلية فى الكويت ولا يستطيع تسريع إجراءات تسليم جوازات السفر بالرغم من ارتفاع قيمة الجوازت إلي 60دينار كويتي مما يتخطي 3000جنيه مصري.
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