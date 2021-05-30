/633076/إنبي-يقع-في-فخ-التعادل-أمام-الإنتاج-الحربي-بالدوري

انتهت مباراة الإنتاج الحربي وإنبي بنتيجة التعادل الإيجابي، بين الفريقين بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب بتروسبورت.

سجل الهدف الأول في المباراة فريق إنبي في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة بأقدام أحمد العجوز من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق مصطفى دويدار تصل إلى جون إيبوكا بعد ارتباك دفاعي، ومن ثم سددها ارتطمت بالدفاع وترتد إلى أحمد العجوز على حدود منطقة الجزاء سددها قوية داخل الشباك.

جاء الرد من فريق الإنتاج الحربي في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، عن طريق محمد طلعت من خلال ضربة جزاء للفريق سددها بكل أريحية وثقة طلعت ليسكنها الششباك علي يمن حارس مرمي إنبي.

البطاقات الصفراء في المباراة

تلقي إيهاب سمير لاعب فريق إنبي البطاقة الصفراء الأولي في المباراة في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر المباراة، وتلقي مصطفي شلبي البطاقة الصفراء الثانية في صفوف إنبي في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

أشهر حكم المباراة البطاقة الأولي لمصطفي البدري في صفوف فريق الإنتاج الحربي، في الدقيقة الثانية والثلاثون من عمر المباراة، وتلقي أحمد عفيف البطاقة الصفراء الثانية في صفوف الفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة.

موقف الفريقين في الدوري بعد لقاء اليوم

يحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 25 مباراة في هذا الموسم، إستطاع أن يحقق من خلالها 8 انتصارات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 8 مباريات، وإستطاع أن يسجل من خلالها 26 هدف، في حين تلقت شباكة 26 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 23 مباراة في هذا الموسم، إستطاع أن يحقق من خلالها انتصارين وتعادل في 8 مباريات وخسر في 13 مباريات، وإستطاع أن يسجل من خلالها 18 هدف، في حين تلقت شباكة 43 هدف في هذا الموسم.