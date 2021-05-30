/633078/مرتضى-منصور--عاد-أسمي-فعادت-البطولات-للزمالك

علق مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك السابق والموقوف عن ممارسة النشاط الرياضي بقرار من اللجنة الأولمبية ، على فوز فريق السلة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في دولة رواندا ، وحسم الفارس الأبيض الفوز على الاتحاد التونسي بنتيجة 76 -63.

مرتضى منصور يعلق على فوز الزمالك ببطولة إفريقيا وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: " مبروك لابنائي ابطال افريقيا لكرة السلة ملوك الصالات عاد اسم مرتضي منصور مرة اخري فعادت البطولات الغائبه منذ رحيله بقرار غير مشروع ". حقق نادي الزمالك رقما مميزا بعد تحقيق لقب البطولة الإفريقية لكرة السلة بعد الإنتصار على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالات كيجالي في النهائي الإفريقي للأندية”الأفروليج”التي تستضيفها رواندا. تعليق مرتضى منصور على بطولة إفريقيا توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA. وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي البطولة بنتيجة ٧٦-٦٣.

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