/633081/مفاجأت-في-تشكيل-الزمالك-الرسمي--لمواجهة-الجونة-بالدوري-الممتاز

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة استمرار محمد عواد في حراسة المرمي وتواجد محمد أشرف روقة في وسط الملعب في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز. تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد. خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري حراسة المرمى: إسلام طارق. خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - محمد حبيب يكن - عمرو سعداوي. خط الوسط: نور السيد - شبراوي - سيرجي أكا - إسلام عبدالنعيم. خط الهجوم: عمرو السعيد - إدريس إمبوبو. وتنطلق المباراة بين الزمالك و الجونة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة في المواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في اللقاء الذي يسعى خلاله الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على الجونة للإستمرار في صدارة ترتيب الدوري الممتاز. قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.

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