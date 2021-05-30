عاجل|رئيس المخابرات يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلى سبل التهدئة فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الدفاع الإسرائيلى بنى غانتس، مساء الأحد، برئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ووفد رفيع المستوى برئاسة مدير عام وزارة الدفاع اللواء احتياط أمير إيشيل ووزير الدفاع زوهار فيلتى.





وتناولت المباحثات مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين. وقدم جانتس الشكر لرئيس المخابرات العامة، وأكد على رغبته فى تحقيق السلام على المدى الطويل، والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع بالمنطقة. وطلب نقل الشكر للرئيس المصرى، على جهود مصر فى استعادة الهدوء والاستقرار فى المنطقة، وعلى العلاقات الأمنية بين البلدين. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، بالتحرك نحو تحقيق تهدئة شاملة فى جميع المناطق الفلسطينية.

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