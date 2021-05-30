تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم لقاءات مع أعضائها الجدد

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة الاحتياطى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس السبت، عددا من الاجتماعات مع 3 ممثلين من كل حزب من أحزاب التنسيقية؛ وذلك للتعرف على أفكارهم ورؤيتهم لتطوير العمل السياسى، داخل التنسيقية وخارجها.





وضمت لجنة الاحتياطى التى قادت هذه الاجتماعات كلا من: بلال حبش نائب محافظ بنى سويف وصابرين حجازى أمين سر التنسيقية وعلاء عصام عضو مجلس النواب، وأبدى المنظمون للقاء سعادتهم بالأفكار والمقترحات التى استمعوا لها من قبل أعضاء لجنة الاحتياطى بالتنسيقية. شارك فى الاجتماعات شباب أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، التجمع، والريادة، والإصلاح والنهضة، والأحرار الدستوريين، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، وحقوق الإنسان والمواطنة، والمصرى الديمقراطى، والجيل، ومصر بلدى، ومصر الحديثة، والغد، والنور، والعدل، والاتحاد. أثنى المنظمون على ما عرضه الشباب الذين تحدثوا حول رؤيتهم لأهمية المشاركة فى وضع برامج سياسية وبحث ملفات فى مختلف القضايا، مؤكدين أن شباب لجنة الاحتياطى تضم كوادر فى مختلف المجالات.

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