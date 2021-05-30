السكة الحديد : خروج عجلة بإحدى عربات قطار «أسوان ـ القاهرة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء قيام قطار رقم 833 روسى أسوان- القاهرة من محطة ببا الساعة 15.33، سقطت عجلة من البوجى الخلفى للعربة الثالثة رقم 1.424 على الخط النازل ولا يوجد إصابات أو تلفيات.





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