حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ87

جدة - نرمين السيد - هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ87، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم فى تلك المناسبة، وذكرى هذا اليوم الذى انطلقت فيه عبارة "هنا القاهرة"، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية، وانطلقت معها حركة التنوير والفكر والثقافة بتقديم رسالة إعلامية شكلت وجدان الأمة بإبدعات مؤثرة فى الشخصية المصرية.





وقال زين، إن الإذاعة والتليفزيون قدما إعلامًا وطنيًا لعب دورًا كبيرًا فى تشكيل وعى ووجدان المصريين وتنوير العقول ولا يزال الإعلام المصرى يخوض معركة الوعى بمهنية ومصداقية لإعلام الرأى العام بجميع التحديات التى تواجه الدولة المصرية والتصدى للشائعات والأكاذيب التى تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية فى جميع المجالات، كما قدما محتوى إعلامى متميز أسهم بقوة فى معالجة العديد من قضايا وهموم المجتمع. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه يقع على عاتق أبناء الإعلام المصرى بمختلف تنوعاته توعية المجتمع بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصرى، وأن الإعلام المصرى يمتلك من المقومات التى تمكنه من تحقيق أهدافه ومواصلة دوره فى تقديم المساندة الإعلامية لجميع مؤسسات الدولة المصرية فى مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفى حربها ضد الإرهاب الأسود. وأكد على مواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد من أبناء الهيئة الوطنية للإعلام، بما يحقق الاستمرارية فى تحقيق تلك الأهداف وتحقيق النجاح بنا ولنا جميعا وأيضًا ما تم من تطوير فى المحتوى والشكل بمختلف قنوات وإذاعات الوطنية للإعلام بيد أبنائها ويتواصل ذلك بخطى ثابتة لتعظيم موارد الهيئة لتحقيق المنافسة ومواكبة مستجدات العصر.

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