المصرية للشراء الموحد: التعاقد على 41 مليون جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية التى حصلت على حق التوريد للقاح "سبوتنيك" الروسى بالمنطقة، على 20 مليون جرعة، وسيتم التوريد حتى نهاية العام.





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