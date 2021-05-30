صور ..الأكاديمية الوطنية تبدأ تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر

جدة - نرمين السيد - بدأ اليوم الأحد 25 قاضيًا من قضاة المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل بالإضافة إلى 5 من قيادات بنك مصر، برنامج التدريب على المهارات القيادية المتقدمة على أن يستمر التدريب لمدة 27 يومًا، وذلك بواقع 162 ساعة تدريبية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة تعريفية عن الأكاديمية الوطنية للتدريب والانجازات التى حققتها منذ نشأتها حتى هذه اللحظة، تلى ذلك بدء المتدربين محاضرات اليوم الأول لهم.

ومع بداية اليوم الأول، صرحت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب أن "البرنامج التدريبى الخاص بقضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر تم تصميمه ووضعه بما يتناسب مع طبيعة عملهم، ومتماشياً مع رؤية الدولة فى التدريب وأضافت أنه يقدم عدداً من الموضوعات التى تستهدف تطوير وتنمية الكفاءات والجدارات الوظيفية لدى السادة المتدربين وصقل الجوانب الفنية والمعرفية إلى جانب عددًا من الموضوعات التوعوية العامة، مشيرة إلى ثراء المحتوى التدريبى المُعد لتقديمه على مدار فترة البرنامج.

كما أشارت إلى أن البرنامج يُعد سابقة هى الأولى من نوعها حيث يضم كوكبة من السادة القضاة بالمحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر، مؤكدة على أنه ليس التعاون الأول مع وزارة العدل وإنما هو امتداد لتعاون قائم تم خلاله تدريب مجموعة من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية منها مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إلى جانب النيابة العامة وكذلك مساعدى وزير العدل.

وعن آلية تصميم البرنامج؛ أكدت راغب أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع وزارة العدل موضحة أن فريق عمل الأكاديمية يقوم بتطبيق أحدث النظم العلمية فى تصميم البرامج التدريبية والتى تبدأ بقياس الاحتياجات التدريبية يعقبه وضع برنامج يتناسب مع تلك الاحتياجات ليس فقط من حيث المحتوى التدريبى والمحاور وإنما من حيث منهجية وطريقة التدريب أيضًا، ولذلك فإن البرامج التى تقدمها الأكاديمية تكون ذات فاعلية كبيرة وتأثير ملموس على المتدربين.

ويهدف البرنامج الى صـقل الجوانب الفنية والمعرفية وذلك من خلال المحاور التى يتناولها وتتصـل بموضـوعات الاقتصـاد الدولى ومؤسـسـات التمويل الدولية، والعلاقات الاقتصـادية الدولية.

كما سيتم التطرق إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بقضاء التحكيم الدولى وأثره على معدلات جذب الاستثمار الأجنبى لدى الدول الآخذة فى النمو، ويتضـمن البرنامج كذلك عدداً من الموضوعات التوعوية كالتحول الرقمى، ورؤية مصر 2030، والسـياسـة الخارجية المصرية والعلاقات الدولية وسيتم أيضًـا إلقاء الضـوء على عدد من الموضوعات الفنية والإدارية وثيقة الصـلة بالمحاكم الاقتصادية كآليات إدارة الدعوى القضـائية، وأدوات قياس معدلات الأداء بهذه المحاكم، وتعتمد العملية التدريبية على التعلم التفاعلى وذلك من خلال المحاضرات ودراسة الحالة والمناقشات.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.