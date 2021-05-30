وزيرة الصحة: التوسع فى مراكز لقاحات كورونا لتطعيم 110 آلاف مواطن يوميا

جدة - نرمين السيد - قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، وموقف تلقى اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة العالمية سجلت انخفاضاَ خلال هذه الفترة.





وأشارت الوزيرة، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، وفى الوقت نفسه.

وأوضحت أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل فى أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المزيد من المراكز التى تقدم الخدمة للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يوميًا، وقابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى جهود الوزارة فى التوسع فى إقامة هذه المراكز، حيث إنه جار العمل حاليا على افتتاح مراكز كبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك على غرار المركز الذى أقيم بأرض المعارض.

كما نوهت الوزيرة لافتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للعاملين فى عدد من الجهات بقطاعات: البترول، والكهرباء، والطيران، وسكك حديد مصر، والنقل العام، وقناة السويس، على مستوى المحافظات، إلى جانب ما تم فى هذا الإطار من خلال التوجه بسيارات القوافل الطبية لإعطاء اللقاح للمواطنين بالقرى، وفتح التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم "15335"، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وكذلك فتح التطعيم لدور المسنين، ومرضى الفشل الكلوى، وتوزيع سيارات فى أماكن المعاشات بالمحافظات، فضلاً عن توفير اللقاح للعاملين بوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، من المرافقين والمشرفين على عملية الامتحانات المقررة خلال الفترة المقبلة، وكذا التوسع فى إقامة مراكز بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات.

وفيما يتعلق بالمحافظات السياحية، أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين فى الفنادق بمحافظتى جنوب سيناء، والبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من تطعيم العاملين بالأنشطة المعاونة لهذه المؤسسات، وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع سكان مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، بعد الانتهاء من تطعيم العاملين فى قطاع السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلى خطوات تصنيع لقاح "سينوفاك" الصينى فى مصر، وخطة التوريد حتى نهاية هذا العام التى تقدر بنحو 40 مليون جرعة، وقالت: نتوقع وصول مليونى جرعة فى النصف الأول من شهر يونيو المقبل من كل من سينوفاك، وسينو فارم، بخلاف 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس.

إلى جانب ذلك، أكدت الوزيرة على توافر احتياطات استراتيجية آمنة من الأكسجين، مركزيا وبالمحافظات، لافتة إلى أنه يتم المتابعة الدورية مع مديريات الصحة بالمحافظات؛ للاطمئنان على توافر الأكسجين.