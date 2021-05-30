بتوجيهات السيسي.. رئيس المخابرات يبحث مع وزير الدفاع الاسرائيلي تحقيق التهدئة الشاملة وملف الأسرى

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحرك نحو تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية التقي رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، لبحث سبل تحقيق ذلك إضافة إلى بحث قضية الأسرى والمفقودين. حضر اللقاء برئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وفد رفيع المستوى برئاسة مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء (احتياط) أمير إيشيل ووزير الدفاع زوهار فيلتي. حيث تناولت المباحثات مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين. وقدم جانتس الشكر للسيد رئيس المخابرات العامة، وأكد علي رغبته في تحقيق السلام على المدى الطويل، والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع بالمنطقة، وطلب نقل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين.

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