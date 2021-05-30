/633068/التنسيقية-تنظم-لقاءات-مع-أعضائها-الجدد للتعرف-على-رؤيتهم-لتطوير-العمل-السياسي

نظمت لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس السبت عددا من الاجتماعات مع 3 ممثلين من كل حزب من أحزاب التنسيقية؛ وذلك للتعرف على أفكارهم ورؤيتهم لتطوير العمل السياسي، داخل التنسيقية وخارجها.

لجنة الاحتياطي

وضمت لجنة الاحتياطي التي قادت هذه الاجتماعات كلا من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف وصابرين حجازي أمين سر التنسيقية وعلاء عصام عضو مجلس النواب، وأبدى المنظمون للقاء سعادتهم بالأفكار والمقترحات التي استمعوا لها من قبل أعضاء لجنة الاحتياطي بالتنسيقية.

الاحزاب المشاركة

شارك في الاجتماعات شباب أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، التجمع، والريادة، والإصلاح والنهضة، والأحرار الدستوريين، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، وحقوق الإنسان والمواطنة، والمصري الديمقراطي، والجيل، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والغد، والنور، والعدل، والاتحاد.

أثنى المنظمون على ما عرضه الشباب الذين تحدثوا حول رؤيتهم لأهمية المشاركة في وضع برامج سياسية وبحث ملفات في مختلف القضايا، مؤكدين أن شباب لجنة الاحتياطي تضم كوادر في مختلف المجالات.

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هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى الجديد، وذلك بشكل نهائى.