توريه عن بيب جوارديولا« إنه مضحك وكوميدي»

أكد الكوتيفواري يحيى توريه لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، أن جوسيب جوارديولا ليس بذكي بل أنه ممثل كوميدي، وجاء ذلك في تصريحات سابقة لشبكة سكاي سبورت، بعد نتيجة مباراة الأمس في نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشلسي ومان سيتي.
قال: “بيب جوارديولا يحب دائما أن يظهر بمظهر العبقري ؛ إنه ممثل كوميدي بارع وأصبح مدربا عاديا بمجرد مغادرة برشلونة”.
وأضاف: “في البايرن سيضحكون عليك حين تقول أنك فزت بالبطولة أو الكأس ؛ في السيتي فزنا بالبريمير ليج مع بيليجريني ومانشيني من قبله”.
وأردف: “صرف قرابة المليار يورو لتحقيق رابطة الأبطال دون نتيجة لأنه كلما تكون هناك مباراة هامة يقوم بتغييرات غير مفهومة ليبرز عبقريته”.
وأختتم: “حين تسلط عليه الكاميرا يبدأ بفعل تلك الحركات بيديه أو يحك صلعته ليظهر بمظهر العبقري .. إنه مضحك” .
نتيجة مبباراة تشلسي ومانشستر سيتي
حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق كاي هافريتز.
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