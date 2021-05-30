/633085/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-و-الجونة-بالدوري-الممتاز

تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك و الجونة... يدخل الزمالك مباراة الجونة باحثا على الثلاث نقاط من أجل الإستمرار على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز ، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 54 نقطة ، بينما يدخل الجونة المباراة بالمركز الثاني عشر في جدول الترتيب من 30 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد. خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري حراسة المرمى: إسلام طارق. خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - محمد حبيب يكن - عمرو سعداوي. خط الوسط: نور السيد - شبراوي - سيرجي أكا - إسلام عبدالنعيم. خط الهجوم: عمرو السعيد - إدريس إمبوبو. قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.

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