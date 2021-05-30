/633086/قرار-مفاجئ-من-باتريس-كارتيرون-قبل-مباراة-الجونة-بالدوري

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة بعثة الفريق المتواجدة في اسكندرية مباشرة، بعد خوض مباراة اليوم أمام الجونة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون بعودة الفريق للقاهرة بعد الانتهاء من مباراة اليوم بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاصة في دور الثمانية لكأس مصر، والتي كان مقررا إقامتها باستاد السويس الجديد يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى.

كارتيرون يقرر العودة للقاهرة

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم أخطر نادي الزمالك والمقاصة عن تأجيل المباراة بين الفريقين في دور الـ 8 من كأس مصر والتي كان من المقرر إنطلاقها عقب مواجهة الجونة في إطار مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - محمد حبيب يكن - عمرو سعداوي.

خط الوسط: نور السيد - شبراوي - سيرجي أكا - إسلام عبدالنعيم. خط الهجوم: عمرو السعيد - إدريس إمبوبو.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.