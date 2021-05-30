/633087/الشرطة-تتمكن-من-القبض-على-أجنبي-تحرش-بفتاة
أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل تمكنها من ضبط شخص أجنبى يحمل الجنسية (البرازيلية) قام بالتحرش بإحدى الفتيات، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
الشرطة تتمكن من القبض على أجنبي تحرش بفتاة
وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها:" تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليها ومرتكب الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة."
ووجه عدد كبير من المواطنين الكثير من عبارات الشجب والإدانة لفاعل واقعة التحرش، حيث أنه استغل جهل الفتاة باللغة البرتغالية وقام بتوجيه أسئلة بها عبارات جنسية.
رواد الفيس بوك غاضبين من فعلة الأجنبي
الأمر بدأ عندما توجه طبيب يدعى فيكتور سورينتينو، لإحدى المحال، وأثناء محاولتها عرض أوراق البردي أمامه، فبدأ في التحدث معها مستخدمًا إيحاءات جنسية، فأبدت الفتاة موافقتها على حديثه ظنًا منها أنه يتحدث عن أوراق البردي، ولكن اكتشف دارسين باللغة البرتغالية حقيقة ما ذكر.
وبعد ساعات قصيرة من نشره للفيديو، تعرض الطبيب إلى انتقادات متتالية، وتلى ذلك أن قدم اعتذارًا مبررًا فعله بأنه رجل «مرح للغاية ويعتاد على استخدام هذا النوع من الحديث من أجل المزاح مع أصدقائه»، لافتًا إلى أنه لا يحق له فعل ذلك مع شخص غريب. وبرر استمراره في الحديث بأنه وجد الفتاة تضحك، الأمر الذي جعله يشعر بموافقتها على الحديث، بحسب حديثه.
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