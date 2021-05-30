إنفوجراف.. قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى قرارات اللجنة لمواجهة أزمة كورونا:- وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار الدولة فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات، التى من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق، من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، فى ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبى بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

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