صور.. لجنة التفاوض فى قضية السفينة الجانحة: هدفنا الحفاظ على حقوق القناة

جدة - نرمين السيد - وأدار النقاش خلال المؤتمر، المحامى خالد أبوبكر مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، وحضر من اللجنة المُشكلة الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بالهيئة، والربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة، ونبيل زيدان مدير الإدارة القانونية بالهيئة، وجورج صفوت المتحدث الرسمى للهيئة.

‎فى البداية أكد خالد أبوبكر، أن أعمال ومسؤوليات لجنة التفاوض التى تم تشكيلها بقرار من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تستهدف الحفاظ على حقوق الهيئة كاملة مع الإبقاء على العلاقات التجارية الناجحة مع عملائها من المجتمع الملاحى الدولى.

‎وأشار إلى أن استراتيجية العمل للجنة تعتمد على مسارين رئيسيين بالتوازى، المسار الأول فيتعلق باستمرار إجراءات التقاضى التى تتم وفقًا للقانون المصرى لحفظ حقوق الهيئة، والمسار الثانى فهو استكمال المفاوضات الهادفة إلى الوصول لحل توافقى يلائم جميع الأطراف وهو النهج الذى اعتمدته الهيئة وأبدت حُسن نيتها فى هذا الصدد بإرجاء المسار القضائى فى البداية أملا لحل الأزمة بشكل ودى، وفى المقابل تلقت الهيئة بوادر إيجابية من الشركة المالكة وتقديرها الكبير لنجاح الهيئة فى عملية الإنقاذ فى وقت قياسى ودون خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

‎وأكد مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، أن هيئة قناة السويس مُستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات والمعطيات التى تفرضها عمليتى التفاوض والتقاضى، متوقعًا أن تثمر الفترة المُقبلة عن وصول طرفى التفاوض إلى حل ودى لتسوية النزاع فى ظل الرغبة المشتركة من الجانبين لإنهاء الأزمة.

‎ومن جانبه استعرض نبيل زيدان مدير الإدارة القانونية بالهيئة، والممثل القانونى للهيئة، الموقف القانونى للهيئة فى القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية ضد الشركة المالكة للسفينة، موضحًا ما تقدمت به الهيئة من طلبات متكررة للشركة المالكة للسفينة بشأن القيمة الإجمالية للسفينة وما تحمله من بضائع حتى يتسنى للهيئة إتمام إجراءات التقاضى إلا أن الشركة أفادت بعدم امتلاكها لمثل هذا التقدير، وهو ما دفع المفاوض المصرى لوضع الحد الأقصى للتعويض والمحدد بـ 916 مليون دولار، مشيرًا إلى استجابة الهيئة بتخفيض قيمة المطالبات المالية والتعويضات المطلوبة إلى 550 مليون دولار، فور تقدم الشركة المالكة للسفينة بالقيمة التقريبية للسفينة وما تحتويه من بضائع.

‎وفى ذات السياق أوضح الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، أن التحقيقات بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVENتمت وفق المعايير الدولية، من خلال مجموعة من الكفاءات ذوى الخبرات الدولية، مؤكدًا أن الهيئة حرصت على اطلاع نتائج التحقيقات مع الأطراف المعنية من خلال إطلاع العديد من الجهات الدولية على نتائج هذه التحقيقات وعلى رأس هذه الجهات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، وكذلك تم إرسال نسخة لكلٍ من الشركة المالكة وقائد السفينة ودولة علم السفينة.

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وأضاف أن الهيئة ارتكزت فى مطالبتها بمبلغ التعويض على عدة نقاط منها حجم الخسائر التى تكبدتها جراء عمليات الإنقاذ، وكذلك الحصول على مكافئة عادلة لأعمال الإنقاذ البحرى وفقًا للأعراف الدولية وما ينص عليه القانون البحرى فى حال إنقاذ السفينة بسلام.

‎وأوضح أن التقرير الفنى أثبت أن السفينة لم تكن تعانى من أى مشكلات فنية كبيرة، لافتًا إلى أنه بعد الإنقاذ وتعويم السفينة تم إصدار شهادة محدثة بحالة السفينة وفقاً لإحدى هيئات التصنيف الدولية، تفيد بأن السفينة خالية من أية مشكلات فنية وجاهزة للإبحار بأمان، وأن حالتها الفنية بعد التعويم صالحة للإبحار بفضل جهود الهيئة فى عملية الإنقاذ.

‎من جهته، لفت القبطان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة، إلى أن السفينة "EVER GIVEN" تعد من أكبر سفن الحاويات فى العالم من حيث الأبعاد والحمولة، وأن عملية الإنقاذ كانت تتطلب تخفيف الحمولة ولو بشكل نسبى وفقاً لكل المقاييس الدولية المتعارف عليها، وهو الأمر الذى كان سيتسغرق 3 أشهر نظراً للتعقيد الفنى لسيناريو تخفيف الحمولة، إلا أن هيئة قناة السويس لم تكن تمتلك رفاهية إغلاق القناة لمدة 3 أشهر وهو ما دفعها للدخول فى سباق مع الزمن لإنقاذ السفينة، واستحدثت الهيئة فى هذا الصدد استخدام الكراكات فى عملية الإنقاذ البحرى لأول مرة عالميًا، وبالفعل أشادت جميع الشركات العالمية والمتخصصة فى مجال الإنقاذ البحرى بالإنجاز الذى حققته الهيئة خلال 6 أيام فقط.

‎ونفى القبطان محمد السيد، أن يكون لحالة الطقس دورًا فى جنوح السفينة، فالسفينة سبقتها فى نفس القافلة 12 سفينة أخرى وبحمولات وأبعاد مشابهة، وعبرت هذه السفن المجرى الملاحى بسلامة وأمان فى نفس الظروف المناخية، مؤكدًا أن لائحة الهيئة والمنظمة لعبور السفن تنص على أن رأى مرشد الهيئة هو رأى استشارى وغير إلزامى، وبالتالى فمسؤولية قيادة السفن تقع كاملة على قائد السفينة.

‎ولفت إلى أن السفينة كانت تحمل على متنها شحنات لمواد كيميائية ومؤكسدة قابلة للاشتعال، حيث كانت تحتوى على 348 حاوية تضم 11 نوعا من المواد الكيماوية، ولكن ربان السفينة نفى وجود أية شحنات نووية خطرة.

‎وطمأن رئيس مراقبة الملاحة الجميع بأن السفينة متحفظ عليها بموجب قرار المحكمة حالياً فى أعمق نقطة فى قناة السويس وتحديدًا فى منطقة البحيرات، مع تخصيص 5 قاطرات لتأمينها منهم 3 قاطرات لديهم القدرة على التعامل مع الحرائق.

‎ومن جانبه نقل جورج صفوت المتحدث الرسمى، تعازى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لأسرة فقيد الواجب أثناء عملية التعويم، مؤكدًا أن العنصر البشرى يعد أغلى أصول الهيئة، مشيرًا إلى أن الحادث الذى أدى لوفاة العامل لاحقًا كان خلال عمليات إخلاء الموقع من المعدات واللنشات، حيث تعرض أحد اللنشات للغرق وهو ما أسفر عن وفاة العامل لاحقًا فى أحد المستشفيات.

‎وفى هذا الصدد، أوضح مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض أن الهيئة لم تقم بالإعلان الفورى عن حالة الوفاة بعد نجاح التعويم إلتزامًا أدبيًا منها بالرجوع إلى أسرته وإلى شركة المقاولات التى يتبع لها المتوفى والتى تعمل بشكل تعاقدى مع الهيئة، وتعهدت اللجنة للحضور باطلاعهم على المستجدات التى تتاح فى وقتها.