متحدث الوزراء: نستهدف تطعيم نصف الشعب المصرى بنهاية 2021 ضد كورونا

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، إنه سيجرى توفير 4 ملايين جرعة من لقاحات كورونا المختلفة فى نصف الأول من شهر يونيو، مشيرًا إلى أن مصر تلقت ما يقارب الـ5 ملايين جرعة.

وأضاف، أنه سيجرى تصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك فى شهر يونيو، موضحًا أن 110 آلاف مواطن يحصلون على لقاح كورونا يوميًا فى مصر، وعلى نهاية العام 2021 نستهدف الوصول لنسبة تطعيم 50% من الشعب المصرى.

ولفت إلى أن 2.1 مليون مواطن مصرى تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما وصل عدد المتلقين للجرعتين الأولى والثانية 625 ألف مواطن.

وذكر أنه سيجرى توقيع غرامة 4 آلاف جنيه وغلق من أسبوعين لشهر لمخالفى قرارات فتح وغلق المحال التجارية وفقًا للمواعيد الصيفية.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وافقت على الاستمرار فى حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح فى الأماكن المفتوحة فقط؛ بحد أقصى 300 فرد فى حفل الزفاف الواحد.

وأوضح أنه جرى التشديد فى الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة فى هذا الصدد.