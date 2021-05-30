بنت «التنسيقية» تحلق للعالمية و تـكـتـب الـتـاريـخ في الـريـشـة الـطـائـرة 

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تأهلت النائبة هادية حسني ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسميا لأولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات زوجي السيدات لتسطر تاريخا جديدا كونها أول لاعبة ريشة مصرية تشارك فى ثلاث دورات أولمبية مختلفة .

وتجدر الاشارة غلى أن لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت أمس السبت عددًا من الاجتماعات مع 3 ممثلين من كل حزب من أحزاب التنسيقية؛ وذلك للتعرف على أفكارهم ورؤيتهم لتطوير العمل السياسي، داخل التنسيقية وخارجها.

وضمت لجنة الاحتياطي التي قادت هذه الاجتماعات كلا من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف وصابرين حجازي أمين سر التنسيقية وعلاء عصام عضو مجلس النواب، وأبدى المنظمون للقاء سعادتهم بالأفكار والمقترحات التي استمعوا لها من قبل أعضاء لجنة الاحتياطي بالتنسيقية.

شارك في الاجتماعات شباب أحزاب، النهضة والأحرار الدستوريين، الوفد، والمصريين الأحرار، التجمع، والريادة، والإصلاح، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، وحقوق الإنسان والمواطنة، والمصري الديمقراطي، والجيل، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والغد، والنور، والعدل، والاتحاد و المؤتمر .

أثنى المنظمون على ما عرضه الشباب الذين تحدثوا حول رؤيتهم لأهمية المشاركة في وضع برامج سياسية وبحث ملفات في مختلف القضايا والقطاعات ، مؤكدين أن شباب لجنة الاحتياطي تضم كوادر في مختلف المجالات