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سها سعيد تترأس اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ

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ترأست النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماع اللجنة بالإنابة، بحضور أمين سر اللجنة النائب محمود القط.

هيئة قصور الثقافة 

واستقبلت اللجنة الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، لمناقشته حول استراتيجية عمل الهيئة ومناقشة المقترح المقدم من النائبة سها سعيد وكيل اللجنة، حول تطوير قصور الثقافة وتعزيز العمل التطوعي للمساهمة للتوسع في مشاركة المواطن المصري في الأنشطة الثقافية.

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تعزيز الموارد

وناقش أعضاء اللجنة رئيس هيئة قصور الثقافة في كيفة تعزيز الموارد وانتشار قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والدور الكبير للهيئة في تكوين الوعي المجتمعي والهوية الثقافية والاستثمار الأمثل للقوى الناعمة من خلال قصور الثقافة في بناء كوادر بشرية محصنة من الأفكار المتطرفة.

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وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بضرورة التسويق الإعلامي لأنشطة قصور الثقافة وعلى رأسها المسرحية، والفنون الشعبية، وأوصت أيضا بضرورة اهتمام قصور الثقافة بالمسابقات الثقافية الهادفة في كل محافظة على أن تكون لكل محافظة نمط يعزز العادات والتقاليد المصرية والانتماء للوطن.

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هذا وتأهلت النائبة هادية حسني ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات زوجي السيدات لتسطر تاريخا جديدا كونها أول لاعبة ريشة مصرية تشارك فى ثلاث دورات أولمبية مختلفة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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