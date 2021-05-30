/633092/بعد-موافقة-الشيوخ-توصية-بتنفيذ-مشروع-إنشاء-وكالة-الفضاء-الإفريقية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، وذلك بشكل نهائى.

توصيات اللجنة المشتركة

وأصدرت اللجنة المشتركة عدد من التوصيات في مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، أهمها تنفيذ مشروع وكالة الفضاء الأفريقية، وتعزيز التكامل الغقتصادي مع الدولة السودانية الشقيقة، وجاءت هذه التوصيات كالتالي:

1- أكدت اللجنة على أهمية مشروعات التكامل الاقتصادى مع دولة السودان وذلك اتساقاً مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية ، خاصة على صعيد الاستثمار الزراعى والحيوانى بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويرتقى بالعلاقات المشتركة حتى تصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولتين. 2- اكدت اللجنة على الدور الكبير الذي تلعبه التجارة البينية العربية في تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتطالب اللجنة ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات غير المفعلة حتى الأن.

3- توصي اللجنة بضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول في شراكات مع الكيانات المُستهدفة دولياً، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المُستثمرين الأجانب. 4- رأت اللجنة أهمية تثمين جهود الدولة والقيادة السياسية في تنفيذ المشروعات التنموية مع دول حوض نهر النيل في إطار تعاونى يضمن تعزيز العلاقات المشتركة وخلق مصالح استراتيجية تحقق مصالحها. 5- أشادت اللجنة بمشروع الربط الكهربائي مع السودان الشقيق وتأمل أن يؤدى هذا المشروع الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع الروابط الازلية العميقة التي تربط بين شعبيهما. 6- أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا.