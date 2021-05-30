فيديو.. الحكومة: تصنيع 3 ملايين جرعة لقاح كورونا فى النصف الأول من يونيو

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستحصل فى النصف الأول من يونيو على 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا إضافة إلى 3 ملايين جرعة سيتم تصنيعها محليا من خلال شركة فاكسيرا.





وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن إجمالى من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 2.1 مليون مواطن، مؤكدًا أن هذه الأعداد ما زالت بعيدة عن المأمول. وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصحة بدأت فى إرسال سيارات متنقلة تحمل اللقاح إلى أماكن مستهدفة مثل مكاتب البريد لتقديم التطعيم لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن نظرة المصريين للقاح اختلفت إلى الإيجابية.

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