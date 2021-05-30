صور .. إيبارشية هولندا تحتفل بتكريم أبنائها

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية هولندا بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام، اليوم الأحد، برعاية الأنبا أرسانى، أسقف هولندا، احتفالية بمناسبة تخريج دفعة من أبنائها الذين أنهوا مرحلة الدراسة الأساسية، وقام الأنبا أرسانى بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.





كما كرم الأنبا أرسانى، الدكتور ميلاد موسى، مؤسس ورئيس المركز الهولندى للتمية البشرية، بمناسبة حصوله على الوسام الملكى أورانيا ناسو بدرجة فارس، وأيضا تكريم العميد فريد مسعود قائد المنطقة الجنوبية الهولندية بمناسبة 25 سنة على عمله وخدمته بالبوليس الهولندى ومنحه وسام التقدير الملكى. جاء ذلك تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة لأبناء الجالية المصرية بهولندا ولبلدنا الغالية الأم مصر يستحقون عليها التقدير والتكريم.

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