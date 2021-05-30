وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة استعرضت خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا الوضوع الوبائى وأكدت أن الوضع يشهد تحسنا وهو ما يؤكد أن الإجراءات كانت مفيدة وجاءت فى وقتها.
ولفت إلى أن المحلات التجارية والمولات ستغلق فى الحادية عشر مساء، والمطاعم والمقاهى فى الثانية عشر صباحا، وتزيد الفترة لمدة ساعة فى العطلات الرسمية والأعياد وعطلة نهاية الأسبوع، مضيفًا: "القرار لا يعنى أن الموضوع سهل، فكورونا ما زال موجودا ويستطيع أن يضرب بقوة فى أى وقت"، وأكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يضطر المجلس إلى وقفة أخرى.
وأشار إلى أنه تم مضاعفة عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن سرادقات العزاء ما زالت محظورة ويسمح فقط بالأفراح فى القاعات المكشوفة وبحد أقصى 300 شخص حتى الحادية عشر مساء، مشددًا على أن من يقيم فرحا فى قاعة مغلقة يعرض نفسه للمسائلة، كما أن الأندية تطبق عليها نفس قرارات الغلق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الوزراء: من يقيم فرحا فى قاعة مغلقة يعرض نفسه للمسائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.