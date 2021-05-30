فيديو.. الوزراء: من يقيم فرحا فى قاعة مغلقة يعرض نفسه للمسائلة

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة كان لها وقفة فى رمضان الماضى لمواجهة فيروس كورونا وتم اتخاذ قرارات استثنائية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات استمرت لمدة لشهر وأتت بثمارها.





وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة استعرضت خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا الوضوع الوبائى وأكدت أن الوضع يشهد تحسنا وهو ما يؤكد أن الإجراءات كانت مفيدة وجاءت فى وقتها.

ولفت إلى أن المحلات التجارية والمولات ستغلق فى الحادية عشر مساء، والمطاعم والمقاهى فى الثانية عشر صباحا، وتزيد الفترة لمدة ساعة فى العطلات الرسمية والأعياد وعطلة نهاية الأسبوع، مضيفًا: "القرار لا يعنى أن الموضوع سهل، فكورونا ما زال موجودا ويستطيع أن يضرب بقوة فى أى وقت"، وأكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يضطر المجلس إلى وقفة أخرى.

وأشار إلى أنه تم مضاعفة عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن سرادقات العزاء ما زالت محظورة ويسمح فقط بالأفراح فى القاعات المكشوفة وبحد أقصى 300 شخص حتى الحادية عشر مساء، مشددًا على أن من يقيم فرحا فى قاعة مغلقة يعرض نفسه للمسائلة، كما أن الأندية تطبق عليها نفس قرارات الغلق.