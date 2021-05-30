فيديو.. نادر سعد: إصدار قرار تحديد مواعيد غلق الأماكن السياحية قبل 1 يونيو

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من ضمن الإجراءات الاحترازية استمرار حظر الشيشة، مضيفًا: "المقهى الذى يقدم شيشة يعرض نفسه للغرامة والغلق لمدة أسبوعين وتضاعف العقوبة لشهر من الإغلاق فى حالة تكرار المخالفة".





وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار سيصدر قبل 1 يونيو قرارا يحدد مواعيد إغلاق الأماكن التى تتواجد فى المناطق الساحلية والسياحية. ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى الأماكن السياحية فى المناطق السياحية والساحلية لها وضع خاص.

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