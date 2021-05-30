السكة الحديد: انتظام حركة القطارات بخط القاهرة - أسوان  

أعلنت هيئة السكك الحديدية الانتهاء من رفع العربة الثالثة لقطار 833 من على الخط النازل عند محطة ببا بخط القاهرة / أسوان وإخلاء الخط وعودة مسير القطارات للعمل بشكل منتظم في الاتجاهـين.

وكانت قد أعلنت الهيئة أنه أثناء قيام قطار رقم 833 روسي أسوان/ القاهرة من محطة ببا الساعة 15.33 سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 علي الخط النازل ولا يوجد إصابات أو تلفيات ونتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي أسوان / القاهرة عند محطة ببا وقامت الهيئة بتشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات ولحين رفع العربة من علي الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلي الموقع لإعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الاتجاهين، وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.

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