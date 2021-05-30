الإسكان: تطوير بنى سويف الجديدة بـ2,2 مليار جنيه وإضافة 10 آلاف وحدة سكنية

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل تطوير وتأهيل ورفع كفاءة البنية الأساسية بمدينة بنى سويف الجديدة، موضحا أن مدينة بنى سويف جديدة تمتد لمحافظة بنى سويف من مدن الجيل التانى من المدن الجديدة، وكانت في السابق مقامة على 5 آلاف فدان، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بزيادة مساحة المدينة ليصل إلى 25 ألف فدان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن توسيع مدينة بنى سويف الجديدة استلزم عمل شبكة من الطرق والمرافق والصرف والكهرباء والمياه، واستلزم عمل بنية تحتية، بميزانية 2,2 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه جرى عمل شبكة طرق في المدينة الجديدة بمساحة 233 كيلو متر، ويجرى الآن عمل 125 كيلو متر أخر من شبكة الطرق، وإضافة وحدات سكنية، حيث تم إضافة 10 آلاف وحدة سكنية في المدينة، موضحا أنه جرى إضافة 8 مدن جديدة في محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن مدينة بنى سويف الجديدة تستوعب 100 ألف نسمة، ومن المخطط أن تستوعب 600 ألف نسمة تستقبلهم المدينة.