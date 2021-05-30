بدايةً من 1 يونيو.. مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهي بعد قرار الحكومة اليوم والمنشآت المستثناه

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الحكومة اليوم قراراً حول مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الأخرى، ولك خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور الوزراء والمسؤولين.

بدايةً من 1 يونيو.. مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهي

كما قررت اللجنة اليوم الإستمرار في حظر إقامة الأفراح والموالد وسرادقات العزاء، والإقتصار على إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، وكذلك الإستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية في جميع الأماكن العامة، لمواجهة فيروس كورونا وعدم انتشار العدوى بالفيروس.

وجاءت مواعيد غلق وفتح المحلات بداية من 1 يونيو وفق التوقيت الصيفي على النحو التالي:

المولات والمحلات التجارية تفتح يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 مساءً.

في أيام الخميس والجمعة والأعياد والإجازات تفتح المحلات 7 صباحاً وتغلق 12 في منتصف الليل.

المطاعم والكافيهات تفتح من 5 صباحاً وحتى 1 صباحاً بعد منتصف الليل.

خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل والتيك أواي مستمرة في العمل على مدار الـ24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية تفتح 8 صباح كل يوم وتغلق في تمام السابعة مساءً.

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كما أن الصيدليات والسوبر ماركت ومحلات البقالة وأفران العيش مستثناه من هذه المواعيد، والتي يتم العمل بها الثلاثاء 1 يونيو 2021.