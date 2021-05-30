سها سعيد: تطالب بتوسيع اجراءات الحماية المجتمعية للطبقة المتوسطة «فيديو»

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قالت النائب سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه عندما تم مناقشة الخطة العامة داخل التنسيقية، رصدنا ملاحظات محدودة، و تم استعراضها فى اللجنة المشتركة، وتم مناقشتها بحضور وزيرة التخطيط،مشيدة بأداء الحكومة والقيادة السياسية في التصدي لأزمة فيروس كورونا من خلال إدارة الأزمة، مشيرة إلى غياب هذا المصطلح منذ مدة.

إدارة أزمة كورونا

وأكدت النائب سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الدولة اصبحت تجيد إدارة الأزمات المتلاحقة وتوقيتتها المختلفة، وأن هذا النجاح لم يكن متوقعا طبقا، لأكثر السيناريوهات تفائلا لتأثيرات فيروس كورونا على الدولة المصرية، والذي تم بفضل توجيهات القيادة السياسية.

الاصلاح الاقتصادي

وثمنت النائبة سها سعيد ،عضو مجلس الشيوخ، بجرأة واصرار القيادة السياسية على اكمال المرحلة الاولي من الاصلاح الاقتصادي، فضلا عن قدرة الشعب المصري بقدرة المرأة المصرية على تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي،مشيرة إلى حزمة اجراءات الحماية المجتمعية، التي اتخذتها الحكومة للفئات الأكثر احتياجا خففت من حدة اثار الاصلاح الاقتصادي على المواطنين.

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طالبت النائبة سها سعيد ،عضو مجلس الشيوخ، بالتوسع فى اجراءات الحماية المجتمعية، تيسيرا على الطبقة المتوسطة، و للتخفيف من اساليب المعيشة، على غرار ما حدث للفئات الاكثر احتياجا فى مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن الطبقة على المتوسطة لا تستحق الدعم أو اجراءات الحماية الاجتماعية ، وليس لديها الملائة المالية لتحمل اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تجعلها تعيش حياة كريمة فى ظل هذه الاجراءات .