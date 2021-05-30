/633094/عودة-الروح-الرياضية-الأهلي-و-الزمالك-يتبادلان-التهاني-بالبطولات

وجه نادي الزمالك الشكر للنادي الأهلي بعدما قام الأخير بتقديم التهنئة للفارس الأبيض بعد فوز الفريق الأبيض ببطولة إفريقيا لكرة السلة. وتلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تهنئة مجلس ادارة النادي الأهلي ببالغ الحفاوة من أجل إعلاء الروح الرياضية بما يخدم الرياضة المصرية.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد هنأ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة بعد أن استطاع الفريق الأبيض تحقيق الفوز على الاتحاد التونسي والتتويج ببطولة إفريقيا لكرة السلة . مجلس الأهلي يشكر الزمالك وجاء في التهنئة أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، يتقدم بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة، إذ يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن.‎ التشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد. خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. ويتواجد على دكة بدلاء الفارس الأبيض كلا من : محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي. تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري حراسة المرمى: إسلام طارق. خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - محمد حبيب يكن - عمرو سعداوي. خط الوسط: نور السيد - شبراوي - سيرجي أكا - إسلام عبدالنعيم. خط الهجوم: عمرو السعيد - إدريس إمبوبو. قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة الروح الرياضية.. الأهلي و الزمالك يتبادلان التهاني بالبطولات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.