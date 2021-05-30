اختيار محمد عمارة ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب عضوًا باللجنة العامة بالشيوخ

/633095/اختيار-محمد-عمارة-ممثلا-عن-تنسيقية-شباب-الأحزاب-عضوا-باللجنة-العامة-بالشيوخ

أعلن النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، اختياره ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باللجنة العامة بالغرفة الثانية، خلال الفصل التشريعي الأول.

محمد عمارة ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب فى اللجنة العامة

وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد عمارة:” تم اختياري عضوًا باللجنة العامة بمجلس الشيوخ المصري، بشرف تمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا للكيان”.

ويعد النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، أحد الكوادر السياسية البارزة فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث يملك مخزون ممتد ومُلم أيضًا بالكثير من القضايا السياسية والمجتمعية.

محمد عمارة.. كادر التنسيقية المميز

وفى وقت سابق أكد عضو مجلس الشيوخ، محمد عمارة، أن تنسيقية شباب الأحزاب، قد خرجت من رحم مؤتمرات ومنتديات الشباب، ومثلت إنعكاسًا حقيقيًا للإرادة السياسية وحرص القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجعل أصوات الشباب مسموعة وحاضرة في مراحل صنع القرار ومراحل تنفيذه.

النائب محمد عمارة هو استشاري وخبير فى التسويق السياسي، وأكد سابقًا أنه قريبا في مصر سيصبح هناك أول مركزا للتسويق السياسي و الدراسات الاستراتيجية التسويقية السياسية والعلامة السياسية وصناعتها والاستدامة عليها؛ للمشاركة بالنهوص بالوطن من خلال العلم الذي يساهم في النهوض بالدول المتقدمة.

ويتقدم موقع دوت الخليج، بخالص التهنئة للكادر السياسي البارز، وعضو مجلس الشيوخ، محمد عمارة، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن تكلل مجهوداته بالنجاح دائمًا.