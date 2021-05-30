استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لليوم 15

جدة - نرمين السيد - تواصل السلطات المصرية اليوم الأحد، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولادخال المساعدات الى قطاع غزة.. علاوة على عبور العالقين من الجانبين.





وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على موافقة السلطات المصرية على استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم 15.. مع عبور العالقين من الجانبين، وذلك للتيسير على الاخوة الفلسطينيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية الى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.. لافتة الى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد قبل الماضى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات الى القطاع.. علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

كما أشارت إلى استمرار تشغيله اليوم للأسبوع الثالث واليوم 15 على التوالى لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة ولادخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.. وكذا لعبور العالقين من الجانبين، وأن المعبر جاهز لتشغيله فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ومن جهة أخرى.. تم ادخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدنى وقوى ساسية وحزبية.. إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية بحضور بعض السفراء، وفى انتظار أية مساعدات أخرى لادخالها.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الانسانية والصعبة فى أى وقت وطوال أيام الأسبوع.. وبموافقة السلطات.. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.