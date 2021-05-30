فيديو.. الوزراء: الدولة تستهدف تطعيم 50 مليون مصرى ضد كورونا قبل نهاية 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدولة المصرية كان لها تجربة سابقة فى التعامل مع الامتحانات فى وضع كورونا، مؤكدًا أن التجربة المصرية كانت الأولى فى إجراء الامتحانات فى إجراءات احترازية وشهد لها الجميع.

وأشار إلى أن الدولة ستعقد امتحانات الثانوية والجامعات بنفس الطريقة والأليات وربما بدرجة نجاح أكبر، مضيفًا: "ليس هناك قلق من أى نوع بشأن إجراء الامتحانات ولدينا تجربة ناجحة سيتم تحسينها هذا العام".