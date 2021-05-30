جدة - نرمين السيد - انتهت وزارة التربية والتعليم، ممثلة فى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، من بناء 8 مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات.





والمدارس هى: "مدرسة صدقى تعليم أساسى بمركز دمنهور فى محافظة البحيرة، مدرسة الشهيد خميس عبدالفتاح الابتدائية بأبوحمص فى محافظة البحيرة، مدرسة عبد الكريم عمرى الابتدائية المشتركة بأبنوب فى محافظة أسيوط، مدرسة نزلة العوامر تعليم أساسى بديروط فى محافظة أسيوط، مدرسة المندرة قبلى الجديدة للتعليم الأساسى بمنفلوط فى محافظة أسيوط، مدرسة نجع كيريت تعليم أساسى بالبلينا فى محافظة سوهاج، مدرسة العتامنة الابتدائية الجديدة بطما فى محافظة سوهاج، مدرسة الخور قبلى الابتدائية الجديدة بكوم أمبو فى محافظة أسوان". فى حين يجرى العمل فى 5 مدارس أخرى هى "مدرسة الشهيد عزت عبد الحميد زعتر للتعليم الأساسى بكوم الركة بكفر الدوار فى محافظة البحيرة، مدرسة عزبة الزرابى للتعليم الأساسى ببنى حسن الشروق بأبوقرقاص فى محافظة المنيا، مدرسة عزبة الملك للتعليم الأساسى بكفر الصالحين بمغاغة فى محافظة المنيا، مدرسة جزيرة شندويل الابتدائية الحديثة بجزيرة شندويل فى محافظة سوهاج، مدرسة الخنانسة شرق الجديدة للتعليم الأساسى بالخنانسة بالمنشأة فى محافظة سوهاج". يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصرى، وفى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفى ضوء ما تقتضيه شروط الواقفين وضمن البروتوكول الموقع بين وزارتى الأوقاف والتعليم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن توفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بموارد الأوقاف.. الانتهاء من بناء 8 مدارس جديدة بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.