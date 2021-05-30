فيديو.. مجلس الوزراء: مخزون الأكسجين لم يمس خلال الأسبوعين الماضيين

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تجاوزت الفترة التى كان هناك خوفا منها وهى فترة التزاحم فى النصف الثانى من رمضان وإجازة العيد، وهو ما انعكس على قلة الضغط على المستشفيات وقلة الضغط على مخزون الأكسجين، قائلا: "مخزون الأكسجين والذى يصل إلى 2 مليون لتر لم يمس خلال الأسبوعين الماضيين".





وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جميع المستشفيات لديها من الأكسجين ما يكفيها 4 أيام إذا لم يتم تزويدها. وأوضح أن نسبة الإشغال فى غرف الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية تصل إلى 51%، داعيًا إلى المحافظة على هذا الوضع.

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