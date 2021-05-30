فيديو.. مجلس الوزراء: مخزون الأكسجين لم يمس خلال الأسبوعين الماضيين

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جميع المستشفيات لديها من الأكسجين ما يكفيها 4 أيام إذا لم يتم تزويدها.
وأوضح أن نسبة الإشغال فى غرف الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية تصل إلى 51%، داعيًا إلى المحافظة على هذا الوضع.
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