الخارجية الأمريكية: نعمل على تقريب الرؤى حول سد النهضة ومتفائلون بتحقيق انفراج

قالت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن المساعدات الأمريكية للفلسطينيين تسهم في توفير الخدمات الصحية ومزيد من الخدمات للشعب الفطسينى، متابعة: ما يهمنا تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني وإعادة إعمار أراضيهم لتمهيد الطريق أمام تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة على المدى البعيد.
وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز: نشكر الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمعالجة القضايا الإقليمية مثل الملف الليبى وسد النهضة.
وأوضحت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى جيفرى فيلتمان، زار مؤخرا مصر وإثيوبيا والسودان من أجل مناقشة عدة موضوعات، متابعة: الآن تعمل الولايات المتحدة تقريب الرؤى بين الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبى، ومتفائلون بتحقيق انفراج في الملفات في المستقبل.
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