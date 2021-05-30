متحدث الحكومة: إطلاق تطبيق لمنح شهادات إلكترونية لمتلقى لقاح كورونا قريبا

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن41% من غرف الرعاية الصحية فى المستشفيات على مستوى الجمهورية شاغرة، مضيفا أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة تعمل على تدشين تطبيق يُمكن المواطنين من سرعة التسجيل، والحصول على اللقاح، وإعطاء شهادة، وتصدق عليها وزارة الخارجية حتى تكون وثيقة لحصول المواطن على اللقاح، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستقدم الشهادة إلكترونيا، مؤكدا أننا نطلق قريبا تطبيقا لمنح شهادات إلكترونية لمن تم تطعيمه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجه كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن الأندية الرياضية تغلق أبوابها أمام الجمهور الساعة 11 مساء، مضيفا أنه فى غضون أيام قليلة سيجرى تطبيق هذا المسار للفئة التى تلقح للذهاب إلى الخارج.

وتابع، أنه اعتبارا من 1 يونيو الأفراح تقام حتى الساعة الحادى عشر مساء وفى قاعة مفتوحة وعدد الحاضرين لا يتجاوز 300 شخص، مضيفا أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفى واستمرار فتح المحال والمطاعم حتى 11 مساء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لتطبيق القانون.

وأوضح أن أكثر من 2 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مضيفا أن أكثر من 325 ألف مواطن تلقوا الجرعتين من لقاح كورونا وعدد المراكز التى تقدم اللقاح 403 مراكز، والطاقة القصوى لتطعيم يوميا 110 آلاف مواطن، ونستهدف الفترة القادمة لرفع الطاقة القصوى إلى نصف مليون مواطن، حتى نصل 50% من تطعيم المواطنين بحلول نهاية هذا العام، وسيساعدنا فى هذا إقبال المواطنين على المراكز.

وتابع أن كل المدرسين الذين سيشاركون فى امتحانات الثانوية العامة يتم تطعيمهم حاليا، واليوم هو الاجتماع العشرين للجنة أزمة كورونا.