بتعادل سلبى.. الجونة يوقف قطار الزمالك بالدورى الممتاز

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع نادي الجونة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع نادي الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثانى عشر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد عيد

خط الوسط : إمام عاشور – محمد أشرف روقا

خط الهجوم: شيكابالا – أوباما – زيزو – سيف الجزيري

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وأهدر فرصتين سهلتين، الأولى كانت عن طريق أحمد فتوح، والثاني كانت ليوسف أوباما الذى رفض هدية شيكابالا الذى قام بعرضية مميزة ليضعها أوباما بكل سهولة في متناول إسلام طارق حارس الجونة.

وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة من الفريقين وسيطر الجونة على أول 10 دقائق وشكل خطورة على دفاع الزمالك والذى تسبب في حصول الونش على إنذار بعد عرقلة عمر السعيد.

وأشهر الحكم محمود ناجى الكارت الأصفر الثانى للعربى بدر في الدقيقة 59 لادعاء السقوط داخل المنطقة، ليكمل الجونة باقى المباراة بعشرة لاعبين، ليستعيد الزمالك السيطرة على المباراة.

ودفع كارتيرون بتغييرين في الدقيقة 70 بإسلام جابر وأسامة فيصل بدلا من شيكابالا ومحمد أشرف روقا، في محاولة لتعزيز الهجوم لخطف هدف الفوز والثلاث نقاط.

وأنقذ إسلام طارق حارس الجونة هدف محقق من أحمد سيد زيزو الذى أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة، ليتعامل معها الحارس بشكل مميز ويخرجها إلى ركنية.

وأجرى أسامة نبيه تغييرا جديدا بالدفع بالناشئ سيف جعفر بدلا من أحمد عيد في الدقيقة 80، ليواصل الدفع بكل المهاجمين أملا في إحراز هدف الفوز، في الوقت الذي يواصل لاعبو الجونة الدفاع أمام مرماهم.

وواصل الجهاز الفني للزمالك بالدفع بكل ما يملك من مهاجمين على دكة البدلاء، وهذه المرة كان مروان حمدى بدلا من أحمد أبو الفتوح بحثا عن هدف الثلاث نقاط.

وتصدى إسلام طارق لأخطر هجمات الزمالك بعد تسديدة صاروخية من التونسى سيف الدين الجزيرى، ليتابعها سيف فاروق جعفر ولكن يضعها فوق العارضة.

وحاول لاعبو الزمالك استغلال الـ6 دقائق الذي أضافهم الحكم محمود كوقت بدل ضائع، إلا أن دفاع الجونة كان سدا منيعا بمعاونة إسلام طارق، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي.