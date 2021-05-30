انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. سعر كيلو الزيت الجديد على بطاقة التموين بدايةً من 1 يونيو بعد قرار التموين برفع سعر الزيت اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم رفع سعر كيلو الزيت على بطاقة التموين، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدايةً من 1 يوينو، وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة على العبوة من وزن 1000 جرام نحو 4 جنيهات، كما صدر قرار قرار باستحداث عبوة جديدة بنفس السعر القديم ولكنها أقل وزناً حيث تقل 200 جرام.

سعر كيلو الزيت الجديد على بطاقة التموين بدايةً من 1 يونيو

ويأتي قرار وزارة التموين اليوم بقيادة الدكتور المصيلحي، لحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة حال اختلاف الأسعار، كما جاء قرار رفع أسعار كيلو الزيت نتيجة تأثر الشركة القابضة بزيادة سعر الخام، كما أن أسعار الصويا ارتفعت من 13920 جنيه لـ 19265 ألف جنيه.

وعليه فإن سعر كيلو الزيت الجديد بدايةً من أول يونيو وعبوة لتر سوف تباع بسعر 21 جنيه للمستهلك، مقارنةً بسعر 17 جنيه قبل الزيادة، كما تقرر استحداث عبوة جديدة وزن 800 جرام بسعر 17 جنيه، كما ارتفع سعر طن الصويا من 860 دولار إلى إلى 1263 دولار الآن، وتراوحت الزيادة في زيت العباد الخام من 50 إلى 55%، ولذا كان لزاماً رفع الأسعار.

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كما قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي تشكيل لجنة عليا للزيوت، على أن تجتمع تلك اللجنة كل 3 شهور لمراجعة الأسعار العادلة لجميع الأطراف ومراجعة الأرصدة والتعاقدات.