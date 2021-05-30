/633097/الجونة-يوقف-انتصارات-الزمالك-بـ-10-لاعبين-في-الدوري

حقق الجونة تعادلا هاما مع الزمالك بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب خالد بشارة بمدينة الجنة ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في المواجهة التي شهدت تعرض اللاعب عربي بدر للطرد ليكمل منافس الفارس الأبيض بـ 10 لاعبين.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد التعادل في مواجهة اليوم ، بينما ظل الجونة المباراة بالمركز الثاني عشر في جدول الترتيب من 31 نقطة.

الزمالك يتعادل مع الجونة بدون أهداف

وفشل أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الأول بشباك الجونة ، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في المواجهة التي أنطلقت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

التشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. ويتواجد على دكة بدلاء الفارس الأبيض كلا من : محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - محمد حبيب يكن - عمرو سعداوي.

خط الوسط: نور السيد - شبراوي - سيرجي أكا - إسلام عبدالنعيم. خط الهجوم: عمرو السعيد - إدريس إمبوبو.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.