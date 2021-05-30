/633101/رئيس-دينية-الشيوخ-خطة-التنمية-الاقتصادية-للعام-المالي-2021---2022-تلبى-احتاجات-المواطنين-فيديو

تحدث رئيس دينية الشيوخ، يوسف عامر، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد إنها مميزة وتدل على أن الحكومة الموقرة تبذل جهد غير عادى، حتى تحقق التنمية فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشها العالم والمنطقة.

رئيس دينية الشيوخ يثنى على خطة التنمية الاقتصادية

وتابع رئيس دينية الشيوخ:" هناك ملفات كثيرة مفتوحة لدى الدولة المصرية، فى وقت واحد حتى تتحقق الجمهورية الحديثة فى أسرع وقت ممكن".

وأثنى رئيس دينية الشيوخ، يوسف عامر، على جهود الحكومة ووزارة التخطيط بشأن المشروع، وأضاف:" لكن أذكر نفسي والوزراء فى أنه يجب أن نركز على التنفيذ وآلياته، وأشفق على الحكومة التى تبذل جهدًا فى ظل كورونا والمستجدات التى تُحدثها ، الأمر الذى يعيق استمرار بعض الملفات، أو موارد التمويل".

رئيس دينية الشيوخ: الركائز التى تستند عليها الخطى تلبى احتياجات المواطن

واستكمل:" الركائز التى تستند عليها الخطة تٌلبى حاجات المواطن المصرى، والحكومة المصرية فى خطتها تركز على أمور كثيرة، أهم تلك الأمور الاهتمام بالزراعة، والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، فهذه ملفات مهمة من شأنها أن تضيف للاقتصاد وموارده المختلفة، وكذلك الحكومة مستمرة فى خطتها ومبادرة حياة كريمة التى تسعى إلى تنفيذ الجزء الأكبر فيها، وتسعى إلى تقديم مشاريع قوانين مختلفة ، تعمل هذه المشاريع على إيجاد موارد تقدم من خلالها خدمات جيدة يستحقها المواطن المصرى.