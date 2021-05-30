/633102/مدرب-الزمالك-يكشف-سبب-تعادل-الفارس-الأبيض-مع-الجونة

علق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تعادل الفريق في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وتابع المدرب العام للزمالك في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء أنه يشكر لاعبي الفريق على الأداء في الفترة الماضية، خاصة أن الزمالك خاض مباريات عديدة تحت ضغط، موضحا أن هناك سوء توفيق حالف اللاعبين في مباراة اليوم أمام الجونة، مما تسبب في خسارة الزمالك لنقطتين.

الزمالك يتعادل مع الجونة بدون أهداف

وواصل أسامة نبيه أن الزمالك يعاني من غيابات عديدة في الفترة الحالية سواء للإيقاف أو الإصابات، ولكن المجموعة الموجودة حاليا بالفريق على نفس المستوى، موجها الشكر لجميع لاعبي الزمالك على الأداء في الفترة الماضية.

وأضاف نبيه بأن هناك فترة جيدة أمام الجهاز الفني بعد تأجيل لقاء مصر المقاصة في الكأس سيستطيع الجهاز تجهيز اللاعبين بصورة أفضل واستعادة المصابين، خاصة أن موعد نهاية الدوري ليس معلوما للجميع، وقد لا تكون هناك فترات راحة بين الموسمين بسبب تلاحم المواسم.

أسامة نبيه يعلق على مباراة الزمالك و الجونة

وأوضح أسامة نبيه تصريحاته أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، لكن لاعبي الفريق على قدر المسئولية.. مشددا على أن الزمالك يسعى لتحقيق بطولات، والفريق يؤدي بصورة جيدة.

واختتم نبيه بأن فترة الراحة المقبلة قد تكون الأخيرة قبل الموسم الجديد، رافضا التعليق على مستوى التحكيم في مباراة الجونة، وتمنى التوفيق لجميع الحكام في الفترة المقبلة.

التشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. ويتواجد على دكة بدلاء الفارس الأبيض كلا من : محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.