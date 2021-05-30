/633103/الوسط-الفني-يشيد-بقرارات-المتحدة-للخدمات-الإعلامية

أشاد العديد من المنتجين والمخرجين وكبار الشخصيات في الوسط الفني بقرارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أقرتها أمس من خلال مؤتمرها الصحفي المقام تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

دوت الخليج يكشف تعليق المنتيجين والمخرجين بقرارات المتحدة للخدمات الإعلامية التي أقرتها خلال مؤتمرها الصحفي المقام أمس السبت

المنتج هشام يوسف يصفها قرارات المتحدة بأنها في صالح الفن المصري

وصف المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم"، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تم الإعلان عنها أمس بأنها قرارات متميزة لصالح الفن المصري، وأوضح تحسين، خلال مداخلة هاتفية مع لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" النتائج المترتبة على تلك القرارات قائلًا: "طبقا للقرارات الجديدة، هناك نقطتين أساسيتين أود التركيز عليهما، الأولى أن إصلاح الصناعة والمنظومة تم بالفعل مع القرارات الجديدة التي تم إعلانها اليوم في المؤتمر، لأن أصعب ما قد يواجهه متخذ القرار في أي منظومة هو كيفية التحويل من الخسائر إلى الأرباح".

وأضاف موضحًا عائد قرارات المتحدة على شركات الانتاج بأن كل القرارت، وما تم إعلانه يعد أملًا لكل شركات الإنتاج، سواء لـ(ماجنوم) أو غيرها من الشركات قائلًا: "جميعاً سنعود لسوق الدراما، ويصبح هناك إنتاجًا غزيرًا ونستطيع المنافسة بأعمال درامية جيدة، وهذا يعني بالطبع مصدر دخل كبير لعدد كبير من العاملين خلف الكواليس".

المنتج جمال العدل يشيد بدور تامر مرسي للارتقاء بالمتحدة

وأبرز المنتج جمال العدل دور المتحدة للخدمات الإعلامية في الارتقاء بالدراما المصرية خلال ال5 سنوات الماضية وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، فقال: "الشركة المتحدة لما دخلت سوق الإنتاج نظمته بطريقة كويسة جدا ووضعت سقفا للنجوم والعمل بشكل عام، وأي تغيير في الدنيا بيحصل طبيعي يبقى له أخطاء، وأنا من ضمن الناس اللى جم عليا ولكن الفايدة الكبيرة على بعضها للمهنة نفسها".

وأضاف: "بشكر الأستاذ تامر مرسى اللى خد شركة خسرانة هو والناس اللى معاه، لغاية لما وصلها لأنها تبقى كسبانة وواقفة في السوق وقفة كويسة جدا، وده خد جهد كبير جدا والتغيير سنة الحياة، والناس الموجودة دلوقتى قامات أعرفهم كلهم ومتأكد إنهم هيبنوا على اللى سابه تامر وهيعملوا حاجات كويسة، وماحدش يفتكر إن فيه تناحر بين المتحدة وشركات الإنتاج الفني.. كلنا أصحاب وأصحاب واشتغلنا مع بعض وهنشتغل تاني"، وصرح بأن أن القيادة السياسية مهدت الطريق للمنتجين المصريين لاستعادة زيادتهم في الوطن العربي مرة أخرى، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتمعت اليوم بالمنتجين وتم مناقشة العديد من الأمور.

أشرف زكي يصف قرارت المتحدة بالمبشرة

وجَّه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، شكره إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المؤتمر الصحفي الذي نظمته أمس وذلك عبر لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر شيء عظيم ومبشر، موضحًا أنه أجاب على الكثير من الأسئلة التي لم يكن لها إجابات خلال الفترة الماضية، وشهد الحديث عن عدالة التوزيع والأجور، بالإضافة إلى الحديث عن أحد أهم الأمور على مستوى تلك الصناعة والخاص بتطبيق قانون نقابة المهن التمثيلية.

السيناريست مدحت العدل يشيد بقرار إنشاء قناة إقليمية

أعرب السيناريست مدحت العدل عن ساعدته بقرارت المتحدة للخدمات الاعلامية التي اتخذتها أمس، وذلك عبر مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد قائلًا بإن المشهد الإعلامي بعد عام 2011 اتسم بالفوضى والعشوائية، وتدخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان لضبط الأمور مصحوبًا برؤية وطنية.

وذكر أن المؤتمر كان مليئًا بالحب والوطنية من الحضور، معربًا عن سعادته بالطرح الذي تم بإنشاء قناة إقليمية تبث في العام العربي كله، خاصة وأنها كانت جزءً من أحلامه، وأوضح أن إتاحة المجال لدخول شركات إنتاج جديدة سيسمح بالعمل في أجواء أكثر تنافسية، والتي تخلق القيمة والجودة، وأعرب عن تفاؤله بوجود خبرات اقتصادية وإعلامية في الشركة المتحدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استفادة مصر مما سيحدث خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا للتأثير الكبير للقوة الناعمة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته المتحدة للخدمات الإعلامية شهد حضور عدد من المنتجين والممثلين ورؤساء النقابات وعدد من الاعلامين ورؤساء تحرير الصحف، منهم الاقتصادي حسن عبد الله أمير كرارة، المخرج بيتر ميمي، الفنان هاني رمزى، الفنانة لبلبة، خالد الصاوي، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الإعلامي عمرو الليثي، المنتج خالد حلمي.