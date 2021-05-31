الكنيسة الأرثوذكسية تصدر بيانا مهما بشأن تفاصيل أحداث دير وادى الريان

جدة - نرمين السيد - أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا، منذ قليل، بشأن أحداث دير وادى الريان، على لسان مقرر اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بمحافظة البحر الأحمر.





وقالت الكنيسة، فى بيانها، الذى نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن قوات الشرطة توجهت أمس الأحد إلى منطقة القديس مكاريوس السكندرى فى وادى الريان، لتنفيذ قرار هيئة المحميات الطبيعية، باستعادة جزء من الأرض التى يستغلها ساكنو المنطقة والذى تقدر مساحته بـ 1000 فدان وهو الجزء المبرم بشأنه عقد "حق انتفاع" مع وزارة البيئة، نتيجة عدم تسديد المقابل المالى المتفق عليه منذ عام 2017، وحتى الآن، مع إزالة التعديات الإنشائية الواقعة على الأرض.

وأضافت: "تم عقد اتفاق رسمى بين الكنيسة ووزارة البيئة فى شهر أغسطس عام 2017، منح ساكنى المنطقة حق استغلال الأرض التى يسكنون فيها، كمنطقة لممارسة النشاط الدينى والإعاشة، وهذه المنطقة لم تدخل فى أحداث اليوم، بالإضافة إلى منطقة أخرى تقدر مساحتها بـ 1000 فدان أيضا، بنظام حق الانتفاع حيث لا يمكن تملك هذه الأرض لكونها محمية طبيعية، لممارسة نشاط زراعى اقتصادى".

وتابعت: "وزارة البيئة أرسلت عدة مخاطبات خلال السنوات الـ4 الماضية، تطالب فيها بضرورة دفع المستحقات المتأخرة، كان آخر هذه المخاطبات يوم 9 إبريل 2020، ولكن بدون جدوى، ثم قامت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة بزيارة الأرض موضوع المشكلة يوم 17 أغسطس 2020 بناءً على طلب الأنبا أبرآم مطران الفيوم والمشرف الحالى على المنطقة، لمعاينة الأوضاع على الطبيعة".

وتابع بيان الكنيسة: "آخر مخاطبة من وزارة البيئة جاءت يوم 21 مارس الماضى، تشير إلى ضرورة سداد قيمة المبالغ المستحقة مع اعتبار العقد كأن لم يكن وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتى تاريخ استرجاعها بشكل رسمى".

وأشارت إلى أنه حدث عند مجىء الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار استرداد الأرض، أمس الأحد، أن خرج إليهم بعض من ساكنى المنطقة لاستطلاع الوضع، وحدثت بعض المناوشات والاحتكاكات وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة جميع التعديات والمخالفات.

واختتمت الكنيسة بيانها : "لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى أحداث اليوم، ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبًا، راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة".