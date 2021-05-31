قناة السويس : استمرار المفاوضات مع شركة السفينة الجانحة بوساطة بريطانية

وأضاف السيد، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أن الغرامة الموقعة على السفينة تكون من أجل تعويض الخسائر التى وقعت على هيئة قناة السويس.
وأشار كبير المرشدين بقناة السويس، إلى أن الشركة تتفاوض مع الهيئة لتخفيض المبلغ وسيتم دفع 200 مليون دولار نقدى، مع دفع 350 مليون دولار فى المستقبل، بعد توقيع ضمان، ليتم الإفراج عن السفينة والشحنة، موضحا أن المفاوضات جارية من خلال نادى الحماية البريطانى بالوساطة بين الشركة وهيئة قناة السويس.
وأكد كبير المرشدين بقناة السويس، أن السفينة تواجد عليها 21 ألف حاوية وتمتلكها شركات مختلفة، مشيرا إلى أن الحكم الذى أصدرته المحكمة حكم بالتحفظ على السفينة والبضاعة حتى يتم دفع الغرامة المقررة على السفينة.
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