مستشار الرئيس الفلسطينى : الدور المصرى محورى فى كل الشؤون الإقليمية والدولى

جدة - نرمين السيد - وشدد الهباش ، فى تصريحات خاصة لقناة "الحياة" مساء أمس الأحد، على أهمية الدور المحورى لمصر فى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر لها دور محورى ليس فى القضية الفلسطينية ولكن فى كل الشؤون الإقليمية العربية والإسلامية والدولية.

وأضاف، أن هناك تناغما فى المواقف بين فلسطين ومصر حول مختلف القضايا، وفى مقدمتها ضرورة تثبيت تهدئة شاملة فى كافة الأراضى الفلسطينية، بما يشمل وقف كل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات وعلى المواطنين فى مدينة القدس وعلى مناطق الضفة الغربية.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطينى ،إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية تفضى إلى إنهاء الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال هو سبب الأزمة وعندما ينتهى فإن 90% من قضايا المنطقة سوف تنتهي.

وأضاف قائلا "مطلوب كبت يد جيش الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عن المقدسات الدينية ووقف التهجير ووقف هدم البيوت واقتلاع الأشجار"، مشيرا إلى ضرورة البدء فى إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة من خلال آليات تشرف عليها الدولة الفلسطينية بمؤسساتها الرسمية وبالتعاون مع المجتمع الدولى وفى مقدمته مصر.

وأوضح أن الضمان الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه أن يكون عبر قنوات رسمية، مشددا على وجود حكومة واحدة تمثل الشعب الفلسطينى المتمثلة فى منظمة التحرير الفلسطيني.

وبين أن وزارة المالية الفلسطينية تنفق شهريا على احتياجات قطاع غزة أكثر من 120 مليون دولار، دون أن يكون هناك أى نوع من الجباية أو العائدات الضريبية من قطاع غزة.