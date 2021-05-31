الإسكان : إعلان شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن وزارة الإسكان فى إطار الاتفاق النهائى مع البنك المركزى على شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالتمويل العقارى الجديدة بفائدة 3% متناقصة.





وأضافت مى عبد الحميد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيتم طرح 4 مراحل أخرى من إعلان "سكن لكل المصريين" بعد أن انتهى صندوق الإسكان الاجتماعى من الإعلان الأول، وذلك بعد الانتهاء من طرح إعلان البنك المركزى الشروط التفصيلية لمبادرة الـ3% الأسبوع المقبل أو خلال أسبوعين. وتابعت: "نحن نمول فى إطار مبادرة الـ3% الوحدات التى يدشنها الصندوق أو الأخرى التى تنفذ من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، أو أى وحدات يقيمها المطورون فى الحدود السعرية المحددة".

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